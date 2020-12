Brevet : et si Apple intégrait un écran dans ses touches de clavier ?

C'est un brevet obtenu hier par Apple qui ne manquera pas d'hérisser les poils sur les bras des détracteurs de la Touch Bar du MacBook Pro. Et si Apple allait plus loin en intégrant un petit écran sur chacune des touches du clavier ? Une telle solution permettrait une reconfiguration des touches à la volée tout en évitant d'avoir à créer des claviers différents pays par pays. Elle permettrait également la mise en place de fonctionnalités intéressantes, comme l'affichage de touches spécifiques pour tel ou tel logiciel ou un aperçu des caractères ou options disponibles en pressant une touche de modification (Maj, Fn, Ctrl, Opt ou Cmd).Un tel système serait assez coûteux, même s'il n'y aurait pas besoin d'écrans très bien définis (ni même en couleurs) pour afficher de simples caractères. Il pourrait en revanche permettre une plus grande souplesse tout en évitant de tomber dans des solutions plus extrêmes — Apple a déjà breveté un clavier-écran entièrement tactile . Comme souvent, rappelons qu'Apple dépose beaucoup de brevets et que beaucoup d'entre eux n'aboutissent jamais dans un produit fini. Lorsqu'ils se multiplient sur un sujet précis, et c'est le cas sur les claviers, ils nous donnent en revanche un petit aperçu des recherches et des objectifs des ingénieurs de Cupertino.