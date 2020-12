Un prototype d'Apple Watch fonctionnel en vadrouille

De premières images du prototype d'Apple Watch camouflé dans un étui rappelant le design d'un iPod nano avaient été publiée en septembre dernier . Cette semaine, @AppleDemoYT est allé plus loin en nous montrant une vidéo de ce prototype qui s'avère être parfaitement fonctionnel ! Les boutons présents sur l'étui sont factices : ils sont bien destinés à cacher la véritable nature de l'appareil en cours de test, par exemple en cas de contrôle pendant le transport. Malgré l'absence de couronne digitale, on devine la présence d'un bouton sur la droite de la montre pour revenir à l'écran d'accueil.La montre a été configurée pour le test, et la vidéo nous montre une application dénommée Lisa Tester. Son icône représente le visage de Lisa Simpson, issu de la série d'animation éponyme, mais le nom fait référence au Lisa, premier ordinateur d'Apple à afficher une interface graphique et dont le nom vient de Lisa Brennan-Jobs, fille de Steve Jobs. Cette application permet donc de tester différents éléments d'interface, dont la fameuse grille en nid d'abeille toujours utilisée aujourd'hui.Apple exerce un strict contrôle pour éviter toute fuite relative au développement de ses produits, et il est extrêmement rare de pouvoir découvrir des prototypes, qui plus est fonctionnels. Sur le carton de la montre, il est d'ailleurs précisé par Apple que, signe que cet appareil de test, au stade "PVTe" () était initialement bien destiné à être détruit.