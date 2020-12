Un souci de condensation pour les AirPods Max ?

Les témoignages à ce sujet se multiplient depuis quelques jours sur les réseaux sociaux : un certain nombre d'utilisateurs des AirPods Max constate un effet de condensation inquiétant après quelques heures d'utilisation du casque. La condensation apparaît à l'intérieur des écouteurs et est clairement visible lorsque les coussinets magnétiques sont retirés. Pour certains, l'eau irait jusqu'à perturber la détection du port du casque et la mise en pause automatique. Dans le cas en illustration ci-dessous, l'utilisateur indique avoir utilisé le casque 12 heures de suite dans une pièce peu chauffée.

Photo par Donald Filimon

Ce phénomène s'explique aisément, le principe même d'un casque circum-auriculaire étant d'offrir un environnement fermé pour une meilleure isolation phonique : la transpiration ne peut aisément s'échapper. Le constat, assez extrême sur la photo que nous découvrons aujourd'hui, n'en est pas moins inquiétant car Apple a spécifiquement indiqué que son casque audio n'était pas résistant à l'eau . On espère que ce cas de figure a bien été prévu par les ingénieurs de Cupertino et que la condensation ne sera pas susceptible d'endommager les haut-parleurs. En attendant d'en savoir plus, il peut être prudent de faire une petite pause de temps en temps...