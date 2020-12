2020, c'est fini... Bonne année 2021 à tous !

Puisque les nouveaux emojis sont un des nombreux marronniers de notre profession (à égalité avec les nouveaux coloris de bracelets d'Apple Watch), nous avons cherché par quel emoji nous pourrions définir notre sentiment à l'approche des dernières heures de cette année 2020. Et comme il n'existait pas, on en a pris deux et on a bien mélangé : il fait la fête et la tronche à la fois, pas encore libéré mais tout de même content de laisser derrière lui une année éprouvante.Paradoxalement, c'est une année particulièrement exceptionnelle qui s'achève pour le sujet qui nous rassemble dans ces colonnes. Une déferlante de nouveautés, plus ou moins majeures mais souvent stratégiques, prometteuses voire enthousiasmantes, qui ont permis à l'action en bourse d'Apple, AAPL pour les intimes, de s'offrir un petit +80% en seulement un an. C'est pas mal, non ? Sauf que même en ayant le nez dedans toute l'année, ce n'est pas vraiment cela que l'on retiendra de 2020.Car parallèlement à cette actualité informatique débordante, les nerfs de tout le monde ont été mis à rude épreuve. Certains s'en sont bien sortis, d'autres ont souffert. Souvent les deux à la fois. Beaucoup attendent en tout cas de pouvoir tourner une page. Le symbole du passage à cette nouvelle année est sans doute un peu prématuré, mais on va le prendre quand même. Avec à travers les masques — et Face ID qui ne marche pas rogntudju — des sourires donnés par l'espoir d'un début de retour à la normale qui se profile enfin. Chers lecteurs, l'équipe de Consomac vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !