Le passe Navigo enfin sur l'iPhone en février 2021 ?

En Ile-de-France, il est possible depuis septembre dernier d'acheter et d'utiliser des titres de transport directement depuis son smartphone... à condition que celui-ci soit sous Android. Les négociations avec Apple pour l'intégration du passe Navigo à l'iPhone remontent à loin — Valérie Pécresse en parlait dès décembre 2018 — et la présidente d’Ile-de-France Mobilités n'a cessé de faire pression sur la firme de Cupertino pour la mise en place de cette nouveauté. En septembre dernier, elle espérait un accord. Cet accord aurait finalement été trouvé : selon les informations du Parisien , ce sera pour ce mois de février 2021.Il sera possible d'acheter les titres de transport (ticket à l'unité, passe hebdomadaire, mensuel, forfait antipollution ou ticket pour se rendre à Roissy ou Orly) depuis les smartphones d'Apple, et il sera également possible de les utiliser pour valider son titre. Comme pour les cartes bancaires, le titre de transport pourra être stocké dans l'application Wallet et il suffira alors d'apposer son iPhone (ou son Apple Watch) sur une borne d'accès pour le valider, comme pour un paiement réalisé avec Apple Pay. Le mode « Réserve d'énergie », qui permet d'utiliser cette fonction même lorsque le téléphone est éteint (jusqu'à 5h après l'épuisement de la batterie) serait également pris en charge.Gardons bien en tête que Ile-de-France Mobilités n'a pas encore confirmé cette information. On connaît la propension d'Apple à trouver des points de blocage et retarder un lancement tant que tout n'est pas parfaitement au point — certains utilisateurs d'Apple Pay en savent quelque chose — et on ne pourra donc crier victoire que lorsque l'annonce sera officielle.