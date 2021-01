Apple Store : derniers jours pour les retours de Noël

Comme chaque année, Apple a mis en place une période de retours étendue pour la période des fêtes de Noël. Tous les produits achetés sur l'Apple Store en ligne et reçus entre le 10 novembre 2020 et le 25 décembre 2020 peuvent ainsi être retournés sans frais à Apple jusqu'au vendredi 8 janvier inclus. C'est bien plus que la politique de retour standard qui est de 14 jours après réception de la commande. Si vous avez acheté un produit chez Apple durant cette période et que vous n'êtes pas pleinement satisfait, il ne vous reste donc que quelques jours pour initier une procédure de retour. Qu'importe si le produit a été utilisé, du moment qu'il est en bon état.Pour renvoyer votre appareil à Apple, il vous suffit de vous rendre sur votre compte client sur l'Apple Store , sélectionner votre commande et cliquer sur « Demander un retour ». Le remboursement se fait généralement sous une semaine après la réception du produit, selon le mode de paiement d'origine. Une fois la demande de retour effectuée, vous disposez de quelques jours supplémentaires pour renvoyer votre colis.