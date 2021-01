C'est la fin pour Flash, à désinstaller dès maintenant

Voilà plus de deux ans qu'Adobe préparait la fin de Flash. Après une ultime mise à jour sortie le mois dernier, Adobe a mis son célèbre logiciel à la retraite à l'occasion du passage à l'année 2021. Flash Player ne sera plus mis à jour et Adobe bloquera son fonctionnement à partir du 12 janvier. Pour des raisons de sécurité, Adobe recommande donc de désinstaller Flash dès que possible de votre Mac.Vous pouvez vérifier si Flash est installé sur votre Mac en vous rendant sur cette page qui permet de réaliser un test. Si Flash est bien présent sur votre ordinateur, vous pouvez vous rendre sur cette page pour télécharger le désinstalleur (il en existe deux variantes selon la version de macOS que vous utilisez) qui fera le travail de nettoyage à votre place. Parmi les produits d'Apple, seul le Mac est concerné : l'iPhone et l'iPad n'ont jamais pris Flash en charge, ce qui a d'ailleurs fortement contribué à son déclin