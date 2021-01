Logo : Prepear négocie un accord avec Apple

L'affaire remonte au mois d'août dernier : Apple a dégainé ses avocats pour s'attaquer au logo de l'application Prepear , qui propose de découvrir des recettes de cuisine, planifier des repas et faire des listes de courses. Développée par Super Healthy Kids, Inc., l'application a un logo qui est jugé trop proche de celui d'Apple, qui affirme qu'il y a un risque de confusion d'affaiblissement de la personnalité du logo d'Apple. Apple s'est également opposée à la validité de la marque de Prepear auprès de l'USPTO, le bureau américain des brevets et des marques de commerce.La médiatisation de cette bisbille fruitière avait suscité les moqueries à l'encontre d'Apple, mais les avocats de Cupertino ont poursuivi leurs démarches. Super Healthy Kids, Inc. a décidé de ne pas se laisser faire et de se défendre devant le bureau d'appel de l'USPTO. Et les choses avancent : Apple a demandé la suspension des procédures le temps de mener des négociations à l'amiable. Les deux parties ont désormais jusqu'au 23 janvier pour trouver un accord avant la reprise de la procédure d'appel. Pendant ce temps, la pétition qui avait été lancée pour soutenir Prepear approche des 270 000 signatures...