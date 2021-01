Le scanner LiDAR sur tous les modèles d'iPhone de 2021 ?

Après une avant-première sur l'iPad Pro de 2020, le scanner LiDAR a fait ses premiers pas sur l'iPhone 12 Pro en fin d'année dernière. Ce capteur est capable de créer en temps réel une cartographie en trois dimensions de son environnement. Utile pour la photographie computationnelle et la réalité augmentée, le scanner LiDAR pourrait être généralisé à tous les modèles dès cette année 2021, selon DigiTimes . Les successeurs de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 mini, attendus pour septembre 2021 , pourraient donc en être pourvus.Si cette indiscrétion se vérifie — DigiTimes n'est pas toujours de la plus grande fiabilité — Apple mettrait à nouveau le paquet sur la photo cette année. Une autre rumeur, émanant cette fois de l'analyste Ming-Chi Kuo, évoque aussi l'intégration d'un ultra grand-angle entièrement revu