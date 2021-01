GaN : des chargeurs plus petits pour Apple en 2021 ?

Apple devrait enfin adopter la technologie GaN pour certains de ses chargeurs en 2021, selon les sources de DigiTimes auprès de l'industrie. Plus spécifiquement, c'est l'irlandais Navitas qui recevrait des commandes d'Apple, avec des puces qui seraient fournies par TSMC, partenaire historique de la firme de Cupertino. C'est Navitas qui a mis au point la technologie GaNFast, aujourd'hui utilisée par certains fabricants. Apple pourrait donc à son tour en profiter.Concrètement, les chargeurs GaN utilisent du nitrure de gallium et abandonnent le silicium pour leurs transistors. Cela permet d'obtenir des chargeurs plus compacts, plus légers, plus rapides et ils seraient même moins coûteux à produire ! Ce nouveau type de chargeur a commencé à apparaître chez certains fabricants depuis 2019 (nous vous parlions ainsi d'une promo sur un modèle d'Aukey le mois dernier) et la technologie est désormais mature.

Un chargeur GaN d'acker comparé à un chargeur classique de même puissance

Le mois dernier, Ming-Chi Kuo affirmait qu'Apple prévoyait la commercialisation de deux à trois nouveaux chargeurs en 2021. Le célèbre analyste n'a pas donné de précisions sur les modèles dont il s'agirait, mais il pourrait bien s'agir des fameux modèles GaN évoqués aujourd'hui. On ne sait en revanche pas avec quels produits Apple entamerait cette transition, mais comme ce sont les modèles les plus volumineux qui auraient le plus à gagner d'une cure d'amaigrissement, on imagine qu'Apple pourrait se lancer avec les chargeurs de ses ordinateurs portables avant de passer à ceux des iPad et de l'iPhone.