Plus de pays pour la 5G mmWave avec l'iPhone 13 ?

Tous les modèles d'iPhone 12 sont compatibles 5G mais les modèles vendus aux États-Unis sont les seuls à offrir une compatibilité avec les ondes millimétriques, la fameuse 5G mmWave. La 5G "classique", la plus répandue, fonctionne sur la bande des 3,5 GHz. Les ondes millimétriques, elles, utilisent la bande des 26 GHz. Elle est extrêmement sensible aux obstacles et présente une faible portée, mais c'est elle qui permet d'obtenir les meilleurs débits. Elle est déployée dans très peu de pays, et les opérateurs téléphoniques français n'ont pas encore le droit de l'utiliser.Si Apple s'est pour le moment limitée aux États-Unis pour la 5G mmWave, ce qui réduit les coûts et facilite l'approvisionnement des composants nécessaires, les successeurs de l'iPhone 12 pourraient généraliser cette technologie ou en tout cas l'ouvrir à de nouveaux pays. Selon des sources de l'industrie citées par Patently Apple , Apple passerait une large commande au fabricant Qiqi, qui appartient en partie à Wistron, pour équiper ses prochains modèles de smartphones attendus en septembre prochain . Le marché serait partagé avec le japonais Murata.

Les antennes 5G mmWave sur l'iPhone 12 aux États-Unis

Apple va-t-elle généraliser la 5G mmWave pour l'iPhone 13, ou simplement élargir le nombre de pays concernés par cette dernière ? On ne le sait pas pour le moment et cela ne changera quoi qu'il en soit pas grand chose en France dans un premier temps. Pour le moment, la 5G mmWave n'en est qu'au stade expérimental dans notre pays et il n'est pas encore question de date pour l'attribution des fréquences aux opérateurs.