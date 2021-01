Monica Lozano rejoint le conseil d'administration d'Apple

Le conseil d'administration d'Apple accueille un nouveau membre aujourd'hui : par voie de communiqué de presse , Apple vient d'annoncer la nomination de Monica Lozano. C'est un événement rare — ce n'était plus arrivé depuis 2014 avec l'élection de Susan Wagner. Monica Lozano est dirigeante de la College Futures Foundation, une organisation californienne qui aide les étudiants issus de minorités à compléter leurs études. Elle a également été directrice de la rédaction du quotidien hispanophone La Opinión pendant trente ans.Tim Cook s'est félicité de cette nouvelle recrue.De son côté, Monica Lozano s'est bien sûr déclarée ravie de cette nomination.Art pour Arthur Levinson, président du conseil d'administration d'Apple.Le conseil d'administration d'Apple n'a pas les mains dans le cambouis au jour le jour mais c'est lui qui s'assure de la bonne marche de l'entreprise et défend les intérêts des actionnaires au long terme. Parmi ses pouvoirs, il y a notamment la nomination du CEO,ou directeur général qui est celui qui prend les plus hautes décisions au quotidien. Ce CEO est Tim Cook depuis la démission de Steve Jobs le 24 août 2011. L'équipe du conseil d'administration d'Apple est très restreinte : outre Arthur Levinson, Tim Cook et donc Monica Lozano, on retrouve James Bell, Andrea Jung, Ronald Sugar, Susan Wagner et un certain Al Gore, ancien vice-président des États-Unis.