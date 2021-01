Des ventes inférieures aux attentes pour l'iPhone 12 mini ?

Avec une gamme d'iPhone 12 déclinée en quatre modèles dont trois tailles différentes, l'iPhone XR et l'iPhone 11 qui ont été conservés au catalogue et l'iPhone SE en entrée de gamme, comment se sont réparties les ventes de smartphones pommés en fin d'année 2020 ? Une étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) partagée par 9To5Mac tente de répondre à la question et de comparer les résultats à ceux de l'année précédente.Les résultats sont intéressants car inattendus : là où l'iPhone 11 représentait près de 40% des ventes l'année dernière, son successeur serait à seulement 27%. À l'inverse, les modèles Pro représenteraient désormais plus de 40% des ventes, contre 30% l'année dernière. Une bascule d'autant plus surprenante que l'écart entre les deux gammes s'est fortement resserré cette année, notamment grâce à l'adoption d'écrans OLED sur toute la gamme. Autre enseignement, l'iPhone 12 mini ne compterait que pour 6% des ventes. Il était très attendu, mais son succès est vraisemblablement inférieur aux prévisions : soit il déçoit sur certains aspects (le prix, l'autonomie ?), soit sa clientèle potentielle était simplement plus restreinte (ou sensible à la nouveauté) que l'on aurait pu le croire.Les ventes d'iPhone en général seraient en tout cas supérieures aux attentes pour la fin d'année 2020. Les analystes s'accordent sur ce point depuis quelques semaines et on commence à entrevoir des signes concrets, comme la publication de résultats record pour Foxconn , le sous-traitant chinois qui assemble les téléphones d'Apple. C'est à l'occasion des prochains résultats trimestriels d'Apple que nous pourrons découvrir des chiffres précis : ils seront annoncés le 27 janvier.