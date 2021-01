Un écran LTPO conçu par Samsung pour l'iPhone 13 Pro ?

Éternel leader des écrans OLED, ce serait Samsung qui serait exclusivement en charge de la fabrication des dalles LTPO qui équiperont les successeurs de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max cette année. Le site coréen The Elec , qui avait initialement prêté à Apple l'intention de partager la production entre Samsung et LG , affirme que LG n'aurait finalement pas rempli ses objectifs. LG prendrait finalement le temps de se préparer pour 2022, lorsque la technologie LTPO serait étendue à tous les modèles de la gamme.L'intégration d'un contrôleur LTPO, pour, devrait enfin permettre à Apple d'apporter la technologie ProMotion à l'iPhone. Comme l'iPad Pro, le smartphone haut de gamme d'Apple devrait ainsi être capable de grimper à 120 Hz pour des animations plus fluides, tout en descendant sous les 60 Hz classiques (l'Apple Watch se contente de 1 Hz) en cas d'affichage fixe pour faire des économies d'énergie. C'est cette nouveauté qui a permis à Apple de mettre en place l'affichage constamment allumé sur l'Apple Watch sans effondrement de l'autonomie. L'iPhone pourrait ainsi peut-être en bénéficier aussi, par exemple pour afficher l'heure en permanence.