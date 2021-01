La recharge du passe Navigo sur l'iPhone le 20 janvier

Nicolas Lellouche dans #TechCo: "à partir du 20 janvier, on pourra recharger sa carte #Navigo directement sur son iPhone, plus besoin d'aller à la borne"



En Île-de-France, il sera possible de recharger son passe Navigo directement depuis l'iPhone dès le mercredi 20 janvier. L'information a été dévoilée par Île-de-France Mobilités à 01net hier soir :. Il n'y aura donc plus besoin de se rendre sur une borne : tout le processus de recharge se passera directement via l'application ViaNavigo. Le système fonctionnera également avec la carte Navigo Easy pour la recharge de tickets à l’unité. Dans un premier temps, les iPhone XR, XS et XS Max seront étrangement incompatibles avec cette fonction qui nécessitera au minimum un iPhone 7 sous iOS 13.C'est une première étape pour l'ouverture de la puce NFC de l'iPhone dans la région parisienne ; l'étape suivante sera bien sûr de pouvoir valider son titre de transport directement depuis l'iPhone. Pour cela, il faudra encore attendre mais peut-être pas longtemps : comme l'affirmait une première rumeur du Parisien en début de semaine, une solution aurait bien été trouvée et l'annonce pourrait avoir lieu dès le mois de février.L'intégration du passe Navigo à l'application Wallet et Apple Pay est un long feuilleton : Valérie Pécresse, présidente d’Ile-de-France Mobilités, déclarait déjà être en discussions avec Apple en décembre 2018. L'accès à la puce NFC de l'iPhone (et de l'Apple Watch) ne se fait pas sans d'âpres négociations avec Apple, qui compte bien prélever une commission sur les transactions réalisées via son système. Pour l'instant, aucun détail sur les conditions de l'accord entre Apple et Île-de-France Mobilités n'a été révélé.