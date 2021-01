AirPods Pro : une édition spéciale pour le Nouvel An chinois

C'est bientôt le Nouvel An chinois : ce vendredi 12 février 2021 sera célébré le passage à l'Année du Buffle et Apple fête cette occasion à sa manière en dévoilant une édition limitée des AirPods Pro. Vendus exclusivement en Chine ainsi qu'à Hong Kong, Singapour, Taïwan et en Malaisie, ces modèles ont la particularité de présenter une double tête de boeuf sur leur boîtier ainsi que sur leur emballage. Ils ne présentent sinon aucune différence technique avec les modèles Pro habituels.Ces modèles sont vendus au même tarif de 1 999 RMB que les éditions classiques. La production est très limitée : il n'existe que 25 400 paires, dont 11 480 paires vendues dans les boutiques physiques d'Apple et 13 920 paires sur la boutique en ligne. Premier arrivé, premier servi. Avis aux collectionneurs...