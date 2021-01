L'iPad 9 reprendrait bien le design de l'iPad Air 3

La prochaine génération d'iPad d'entrée de gamme reprendrait bien le design de l'iPad Air 3, selon les sources de Macotakara . Nos confrères japonais confirment les rumeurs du mois dernier selon lesquelles l'iPad 9 passerait à une diagonale d'écran de 10,5", contre 10,2" aujourd'hui. Cette évolution se ferait sans augmentation de la taille du châssis, simplement grâce à la réduction des marges autour de l'écran. Apple profiterait d'ailleurs de l'occasion pour réduire l'épaisseur de la tablette, à 6,3 mm contre 7,5 mm pour l'iPad 8, et le poids serait également en légère baisse avec 460 g au lieu de 490 g.Pour réduire autant l'épaisseur, l'iPad 9 adopterait l'écran laminé de l'iPad Air 3, avec son revêtement antireflet. Ce serait la plus grande nouveauté de cette génération mais pas la seule : Apple intégrerait également un processeur plus récent que la puce Apple A12 actuellement utilisée. Concernant le calendrier, nos confrères donnent leur langue au chat : la révision de l'iPad Pro est attendue pour le printemps mais l'iPad d'entrée de gamme pourrait attendre l'automne , prévenait Ming-Chi Kuo il y a quelques semaines.