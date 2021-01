Un indice sur l'offre Back to School 2021

Le même questionnement revient chaque année : Apple, si avare en offres promotionnelles, va-t-elle reconduire son opération Back to School ? Et chaque année au début du mois de janvier, un petit tour dans l'hémisphère sud nous donne un petit indice de ce à quoi nous attendre. Dans certains pays, l'année scolaire est calquée sur l'année civile et l'offre Back to School est donc lancée durant le mois de janvier et non durant l'été. L'offre de 2021 vient d'être lancée en Australie ainsi qu'en Nouvelle-Zélande , en Corée du Sud et au Brésil . Dans ces quatre pays, Apple a reconduit la même offre que l'été dernier en France.Toute l'année, Apple propose pour les étudiants et enseignants une remise de 10% sur l'achat d'un Mac (hors Mac mini et Mac Pro) ou de 5% sur l'achat d'un iPad Air ou Pro sur l'Apple Store éducation . Dans le cadre de l'offre Back to School, il est possible d'obtenir en bonus une paire d'AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire. Il est possible d'obtenir les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil ou les AirPods Pro en réglant la différence de prix. Apple propose également une remise de 20% sur sa police d’assurance AppleCare+, qui allonge la garantie des Macs à trois ans.Si vous êtes étudiant ou enseignant, voilà l'occasion idéale de rappeler l'existence de cette offre qui est l'une des meilleures dont vous pouvez bénéficier grâce à votre statut. L'année dernière, la version française de l'offre Back to School a été lancée le 8 juillet et elle a été valable jusqu'au 29 octobre. Si vous comptez vous équiper pour la rentrée prochaine, il peut donc être intéressant d'attendre le lancement de l'édition 2021 de cette offre pour investir. Si vous ne pouvez ou ne comptez pas attendre, vous pouvez toujours bénéficier d'un rabais de 15% sur certaines machines reconditionnées sur le Refurb Store , ou profiter des réguliers rabais que proposent les revendeurs ; pour cela, rendez-vous sur notre comparateur de prix