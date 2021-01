L'iPhone 12 serait 21% plus coûteux à produire que l'iPhone 11

On a pu le voir à de multiples reprises , l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro présentent des caractéristiques techniques bien plus resserrées que leurs prédécesseurs. Apple n'a en effet pas fait de compromis majeur sur le modèle d'entrée de gamme, qui intègre la puce Apple A14, la 5G et un écran OLED. Et cela représente un surcoût par rapport à la précédente génération. Au final, cela s'en ressent sur la facture : là où l'iPhone 11 était vendu à partir de 809 €, l'iPhone 12 débute à 909 € — c'est l'iPhone 12 mini qui hérite du tarif de 809 €.L'amélioration du rapport qualité/prix d'une année sur l'autre est indéniable, mais c'est le principe même de la sortie de nouveaux modèles : les technologies évoluent, et certains coûts baissent pour permettre d'autres améliorations. Au final, l'iPhone 12 est-il réellement plus cher à produire que l'iPhone 11 à sa sortie ? C'est une question à laquelle les analystes de Counterpoint Research ont tenté de répondre. Et la réponse est oui : un iPhone 12 avec 128 Go de stockage coûterait 415 dollars à produire, soit 21% de plus que l'iPhone 11 de capacité équivalente. Le coût monterait à 431 dollars, soit 26% de hausse, pour les modèles américains compatibles avec la 5G mmWave.Concrètement, le surcoût serait très majoritairement dû à trois postes : le processeur, les composants nécessaires pour la prise en charge de la 5G, et l'écran OLED. Apple ferait quelques économies sur la RAM et le stockage, les composants de Face ID et le retrait des écouteurs ( sauf en France ) et du chargeur de la boîte, mais elles seraient loin d'équilibrer la balance.Bien sûr, il ne s'agit ici que d'estimations et il convient donc de prendre les chiffres ci-dessus avec un maximum de recul. Les analyses de Counterpoint Research nous donnent en tout cas une petite idée des conséquences des choix technologiques d'Apple et l'influence de certains postes sur le prix final.