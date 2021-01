Un iPad Pro 12,9'' plus épais à cause de l'écran mini-LED ?

Décidément, les rumeurs au sujet de l'iPad Pro sont unanimes : la mise à jour de la tablette haut de gamme d'Apple serait prévue pour le printemps, sans doute dès la première conférence de l'année attendue pour le mois de mars. Nos confrères japonais de Macotakara confirment les récents bruits de couloir : les nouveaux modèles sortiraient bien dès le mois de mars.Le design serait globalement inchangé, mais il y aurait tout de même de petites évolutions : le nombre de trous pour les haut-parleurs aurait été réduit d'un tiers (le système de haut-parleurs aurait été modifié en fonction), et le système de caméras arrières n'aurait plus de double protubérance, les capteurs ne dépassant plus de leur emplacement (qui serait lui toujours protubérant, mais plat). Enfin, l'iPad Pro 12,9" serait plus épais de 0,5 mm pour accommoder l'intégration de l'écran mini-LED dont l'iPad Pro 11" serait privé.Selon les récentes rumeurs, l'iPad Pro de 2021 inaugurerait deux autres nouveautés majeures : la puce Apple A14X (ou A14Z selon le nom qu'Apple décide de lui donner) qui serait une déclinaison plus musclée de la puce Apple A14 déjà utilisée sur l'iPhone 12 et l'iPad Air 4, et l'arrivée d'un modem 5G sur les modèles cellulaires. Si vous comptez investir dans un iPad Pro, il est vivement conseillé d'attendre le printemps !