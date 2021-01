iPhone : pas de révolution des caméras en 2021 et 2022

Ne vous attendez pas à la moindre révolution sur les appareils photos de l'iPhone avant 2022 au plus tôt, prévient Ming-Chi Kuo dans une nouvelle note de recherche partagée par MacRumors . L'analyste glisse cette information au milieu d'un sujet sur la guerre des prix que se mèneraient les fournisseurs d'Apple Largan et Genius Electronic Optical. Il y aurait bien sûr des améliorations apportées aux différents capteurs, comme chaque année, mais pas de changement drastique dans les technologies et les types de capteurs utilisés.

Les capteurs arrières de l'iPhone 12 Pro

C'était justement le même Ming-Chi Kuo qui en novembre dernier prévenait qu'Apple comptait utiliser un tout nouvel ultra grand-angle sur les iPhone qui sortiront en septembre 2021, avec une ouverture ƒ/1,8 et un capteur comportant six lentilles avec autofocus au lieu d'une ouverture ƒ/2,4 et un capteur comportant cinq lentilles avec focus fixe : sans révolutionner quoi que ce soit, ce capteur serait déjà une belle évolution par rapport au modèle actuel. Le fameux téléobjectif périscopique , qui permettrait d'atteindre un zoom optique de 5x ou de 10x, ne serait en revanche pas attendu avant 2022 au plus tôt.