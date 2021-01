Déjà des accessoires en préparation pour les AirTags

Les AirTags ne sont pas encore annoncés que les fabricants d'accessoires se préparent déjà à leur arrivée. En témoignent ces images partagées par Evan Blass : le fabricant Nomad, grand habitué des étuis de protection pour les différents produits d'Apple, a prévu au moins deux produits pour les futurs traqueurs d'Apple. On peut découvrir un porte-clés en cuir, et... un cordon à lunettes dont le curseur de réglage intègre un AirTag.Après deux ans de rumeurs et de fuites , les petits traqueurs pommés devraient être annoncés cette année , peut-être dès le premier événement Apple de l'année qui est attendu pour le mois de mars. Pour les accompagner, Apple devrait proposer ses propres accessoires : une prétendue photo volée d'un porte-clés avait fait surface en fin d'année dernière.