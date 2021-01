Le projet d'Apple Car serait bel et bien relancé

Les récentes rumeurs au sujet de l'Apple Car seraient vraies : oui, Apple aurait bien repris ses travaux sur un véhicule autonome. Le fameux "projet Titan", lancé en 2014, avait été considérablement revu à la baisse en 2016, Apple se focalisant alors sur la partie logicielle rendant possible la conduite autonome. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg , Apple aurait de nouveau changé d'avis et mis en place une équipe pour développer un châssis et tout l'intérieur d'un véhicule n'étant pas destiné à être conduit manuellement, et donc sans volant ou tableau de bord tel qu'on le connaît aujourd'hui.Selon Mark Gurman, dont les sources sont généralement en béton armé, Apple aurait procédé à quelques changements de postes qui ne trompent pas. Steve MacManus, un ancien ingénieur matériel de Tesla qui avait rejoint Apple en 2019 mais qui avait initialement travaillé sur des projets n'ayant rien à voir avec l'automobile, aurait désormais la responsabilité du groupe en charge de la conception du matériel, des sièges au capot en passant par les tests et la production. Le journaliste de Bloomberg a dressé une liste précise des principaux responsables du projet, dont plusieurs sont en provenance de Tesla :Au total, Apple aurait plusieurs centaines d'ingénieurs travaillant sur ce projet, qui inclut une énorme partie logicielle pour la conduite autonome mais aussi matérielle pour les très nombreux éléments qui composent une voiture, des phares à la batterie en passant par les haut-parleurs, les systèmes de sécurité, et bien sûr le processeur et les systèmes de détection de l'environnement de la voiture. L'équipe de Johny Srouji, concepteur en chef des processeurs d'Apple, serait fortement impliquée dans ce projet.Selon Mark Gurman, le développement du véhicule d'Apple n'en serait encore qu'à ses débuts, malgré l'ancienneté du projet : on serait encore loin de la mise en production, qui pourrait prendre cinq à sept ans. Il ne faudrait ainsi s'attendre à aucune annonce avant 2026 au plus tôt.