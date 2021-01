Apple Car : Apple est entrée en contact avec Hyundai

Apple aurait bien relancé son projet de créer un véhicule électrique , et pas seulement le système de conduite autonome. Créer une voiture autonome serait de loin le projet le plus ambitieux jamais mené par l'entreprise, et les ingénieurs de Cupertino ne compteraient pas se lancer seuls. Tout en conservant la maîtrise de certains aspects stratégiques, dont les capteurs et l'ordinateur embarqué, Apple envisagerait de faire fabriquer sa voiture par un constructeur établi.Un article du Korea Economic Daily nous apprend qu'Apple est entrée en contact avec le constructeur sud-coréen Hyundai pour entamer des discussions sur le sujet. À la surprise générale, Hyundai a confirmé l'information dans une déclaration à la presse, dont CNBC . Hyundai précise toutefois que. Quelques heures après cette déclaration, Hyundai a révisé sa déclaration pour retirer toute référence à Apple.

Hyundai Kona, version électrique

Apple est connue pour sa culture du secret et Hyundai s'est sans doute fait taper sur les doigts par un avocat d'Apple. Il n'y a en tout cas pas meilleure confirmation que le projet d'Apple Car est bien ressuscité, même si la voiture d'Apple ne trouvera sans doute pas le chemin des concessionnaires avant cinq à sept ans . Dans la foulée de cette annonce, l'action en bourse de Hyundai s'est immédiatement envolée de 19%. En espérant que cette bévue de communication ne lui coûte pas un éventuel contrat...