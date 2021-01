Tests des premiers Macs avec la puce Apple M1

Transition et compatibilité

Performances brutes et graphiques

Il y quelque chose de frappant, de presque frustrant à l'ouverture du carton de ces nouveaux Macs : rien n'a changé. Le design des machines n'a pas bougé d'un iota et tout se déroule comme d'habitude, de l'allumage du Mac au transfert des données jusqu'à l'arrivée sur le Finder. C'est un élément très important de cette transition : la technologie a totalement changé mais l'utilisateur ne se rend compte de rien.Du moins... au début. Alors qu'Apple a fait tant d'efforts pour que tout soit transparent, Rosetta n'est inexplicablement pas installé par défaut. Rosetta est un élément essentiel de cette transition : il s'agit de l'outil d'Apple permettant de traduire à la volée les instructions x86 sur l'architecture Apple Silicon. En clair, de permettre l'ouverture de logiciels prévus pour les Macs avec processeur Intel sur ces nouveaux Macs équipés d'un processeur ARM. L'installation ne prend finalement que quelques secondes.Une fois Rosetta installé, il est donc possible d'ouvrir les logiciels qui n'ont pas encore été spécifiquement prévus pour fonctionner sur la puce Apple M1 de ces nouveaux Macs. Et là aussi, tout est transparent : il suffit de double-cliquer sur une application pour qu'elle passe automatiquement à travers la moulinette de Rosetta et s'ouvre normalement.Apple s'est ici montrée ambitieuse : il n'y a pas le moindre témoin visuel pour indiquer qu'une application n'est pas native (c'est uniquement indiqué sur le panneau "Lire les informations" du logiciel), et il n'y a pas non plus la moindre animation pour montrer à l'utilisateur que Rosetta est en train de s'exécuter. Or, Rosetta peut parfois prendre plusieurs secondes, voire dizaines de secondes pour finir sa tâche s'il s'agit d'un gros logiciel. Il ne se passe rien dans ce laps de temps, pas même le traditionnel rebond de l'icône de l'app dans le Dock. On a ainsi vite fait de croire à un bug alors que tout se déroule comme prévu... Fort heureusement, la longue attente n'a lieu qu'à la première ouverture du logiciel ; les ouvertures suivantes sont ensuite plus ou moins instantanées.Rosetta peut se montrer diablement efficace, ouvrant sans bug et sans ralentissement des applications incroyablement complexes. L'expérience peut également s'avérer bien moins agréable, avec certaines apps qui refusent de s'ouvrir ou qui plantent systématiquement. Certains logiciels peuvent être particulièrement capricieux et nécessiter une réinstallation ou une mise à jour. Et il se peut que le processus d'installation lui-même plante, parfois plusieurs fois de suite avant de miraculeusement fonctionner. À force de patience — et de jurons — même la suite Adobe et la plateforme Steam finissent par rouler à peu près droit mais des bugs perdurent ici et là, et certains peuvent être invalidants.En résumé, Rosetta est une prouesse technique impressionnante quand tout fonctionne, mais il est impossible de conseiller à un utilisateur avancé, dont la bibliothèque d'applications est truffée de logiciels exotiques pas forcément très à jour, de se ruer sur cette nouveauté en lui promettant que tout se passera parfaitement bien. Pour un utilisateur professionnel n'ayant pas un besoin de renouvellement immédiat, la sagesse commande d'attendre, à la fois une plus grande maturité pour macOS 11.0 Big Sur et une bascule progressive en version native des diverses applications indispensables. Tout cela est très prometteur, mais la peinture est fraiche.La puissance de la puce Apple M1 a fait l'objet de tous les superlatifs au moment de la présentation des premiers Macs à l'architecture Apple Silicon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les tests de performances tendent à donner raison à Apple. Un simple benchmark réalisé sur Geekbench 5 nous permet d'obtenir des scores totalement inédits pour des machines d'entrée de gamme. Avec une moyenne de 1 700 points en monocoeur et de 7 310 points en multicoeur, la puce Apple M1 explose tous les processeurs Core d'Intel qu'elle remplace et se permet même de dépasser les monstres à six ou huit coeurs embarqués dans le MacBook Pro 16".La puce Apple M1 embarque huit coeurs, mais avec deux types de coeurs différents : quatre pour les performances, et quatre pour les économies d'énergie (ils sont moins puissants mais consomment dix fois moins). Les scores démentiels obtenus sur Geekbench sont donc principalement dûs à seulement quatre coeurs. Et on ne parle pas ici de processeurs boxant dans la même catégorie : la puce Apple M1 se contente d'une enveloppe thermique de 10 watts alors que le Core i9 du MacBook Pro 16" culmine à 45 watts.Sa faible consommation permet à la puce Apple M1 d'être utilisée dans un système sans ventilateur : le MacBook Air est totalement silencieux, ce qui est particulièrement appréciable selon l'environnement de travail. La puce Apple M1 est néanmoins capable de chauffer lorsqu'elle est fortement sollicitée et c'est pourquoi le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini, eux, embarquent bien un ventilateur permettant de limiter la hausse en température. Les trois ordinateurs sont donc capables des mêmes performances brutes, mais avec une contrainte pour le MacBook Air qui devra se brider en cas de chauffe. En contrepartie, le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini sont susceptibles de faire un peu de bruit lorsqu'ils montent en puissance pendant de longues minutes.Pour illustrer cette différence, nous avons réalisé un test de conversion vidéo en x265 avec le logiciel HandBrake. Nous avons utilisé une version universelle, en version bêta au moment de la rédaction de ce test (mais parfaitement fonctionnelle), pour éviter d'être pénalisé par la traduction de Rosetta (qui tronque 20% à 30% des performances selon les logiciels) et obtenir des résultats cohérents pouvant être comparés avec les machines dotés de processeurs Intel. Et nous avons réalisé un test beaucoup plus long qu'à notre habitude, avec une vidéo d'une durée de 27 minutes.Les mesures ne correspondent pas parfaitement à ce que les benchmarks initiaux pouvaient suggérer, mais ils sont tout de même très impressionnants : ces nouveaux Macs laissent leurs prédécesseurs loin derrière et oui, la puce M1 vient bien titiller le Core i7 hexacoeur du MacBook Pro 16" ! Comme prévu, le MacBook Air est pénalisé par son absence de ventilateur : il chauffe rapidement (et cela s'en ressent s'il est posé sur les genoux) puis bride sa puissance au bout de deux ou trois minutes. À l'inverse, c'est précisément le délai qu'il faut pour que le ventilateur du MacBook Pro ou du Mac mini commence à se faire entendre. Il accélère progressivement jusqu'à atteindre 7 000 tours par minute, et il est alors très nettement audible.Du côté des graphismes, les Macs équipés de la puce Apple M1 font également un bond en avant notable. Sur les tests OpenCL et Metal, on constate ainsi des scores qui font plus que doubler (voire tripler) par rapport aux précédentes générations pour se rapprocher fortement des performances de la Radeon Pro 5300M du MacBook Pro 16". Sur Unigine Heaven, la puce Apple M1 grimpe à 82 fps, contre 31 fps pour l'ancien MacBook Pro 13,3". Sur Unigine Valley, la puce Apple M1 monte à 79 fps, contre 34 fps pour la puce Iris Plus d'Intel.La partie graphique de la puce Apple M1 peut ainsi se comparer aux cartes graphiques dédiées utilisées par Apple il y a deux ou trois ans. Pour un processeur d'entrée de gamme, c'est assez spectaculaire ! Notez que la puce Apple M1 utilisée sur le MacBook Air d'entrée de gamme, dotée de sept coeurs graphiques au lieu de huit (par procédé de chip binning ), est logiquement moins performante mais seulement de l'ordre de 10%. Pour beaucoup d'utilisateurs, cette petite nuance ne sera donc pas pénalisante.Concrètement, qu'est-ce que cette puissance permet de faire ? Eh bien, beaucoup plus que ce à quoi on pourrait s'attendre sur des machines de cet acabit. Jusqu'ici, on déconseillait globalement le MacBook Air pour les applications gourmandes utilisées de manière répétée. Avec la puce Apple M1, on aura toujours tendance à préférer le MacBook Pro à cause de son ventilateur permettant de soutenir la puissance sur la durée, mais la différence n'est plus aussi marquée qu'auparavant et le MacBook Air garde l'avantage du silence total.La puce Apple M1 fait changer les nouveaux Macs de catégorie : oui, il est tout à fait possible de les utiliser pour du montage vidéo en 4K sur Final Cut Pro, et la puce Apple M1 ne bronchera pas même pour des rendus avec effets en temps réel (il est même possible de manipuler des fichiers 8K dans la limite du raisonnable). Oui, il est également tout à fait possible de les utiliser pour du son avec plus de 90 pistes prises en charge sur Logic Pro X. Et oui, il est possible de jouer, même à travers la moulinette de Rosetta, à des jeux relativement récents avec une fluidité comparable à ce qu'un ancien MacBook Pro 15,4" était capable de fournir ; il n'est absolument pas question de lancer des titres récents avec les graphismes réglés au maximum, mais la puce Apple M1 se défend plus que bien face à une carte dédiée d'entrée de gamme.

Tomb Raider à 60 fps, réglages élevés, sur le MacBook Air

Stockage

Nous avons également été très positivement étonnés par la bonne gestion de la mémoire vive de ces machines, macOS 11 Big Sur jonglant brillamment avec les fichiers d'échange pour éviter les ralentissements lorsque la RAM commence à saturer, et la mémoire vive unifiée étant aussi et surtout d'une réactivité phénoménale. Il faut se défaire de nos préjugés et laisser le Mac faire sa sauce : tant que la "pression sur la mémoire" indiquée par l'application Moniteur d'activité reste modérée, comme sur la capture ci-dessous, c'est que tout va bien.Même s'il paraissent peu généreux, les 8 Go disponibles en standard ne sont ainsi pas sous-dimensionnés pour le grand public. L'option 16 Go est intéressante pour les utilisateurs ayant un usage soutenu et/ou prévoyant de conserver leur ordinateur de nombreuses années, mais le tarif de 230 € est malheureusement un peu prohibitif.Avec sa puce Apple M1, Apple s'est offert une démonstration de force avec des performances systématiquement supérieures à celles des processeurs d'Intel qu'elle remplace, souvent de très loin et cela même en émulation. C'est une excellente nouvelle pour le grand public qui en aura sous la pédale pour de nombreuses années, et c'est évidemment très prometteur pour la suite : jusqu'où iront les prochains modèles de puces qui équiperont les MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt, les MacBook Pro 16" et les différents modèles d'iMac, peut-être dès 2021 ? Si Apple a laissé ces modèles de côté pour le moment, malgré la supériorité de la puce Apple M1 sur bien des processeurs d'Intel, c'est sans doute qu'il y a encore de bonnes surprises en chemin.La bonne réactivité des Macs avec puce Apple M1 est aussi aidée par l'inclusion d'excellents modules de mémoire flash. Que cela soit sur le MacBook Air, le MacBook Pro ou le Mac mini, Apple a utilisé des SSD extrêmement rapides, pointant toujours au dessus de 2 Go/s que cela soit en lecture (jusqu'à 2,8 Go/s) ou en écriture (jusqu'à 2,4 Go/s). C'est pratiquement deux fois plus performant que sur les anciens modèles, et c'est à peu près comparable à ce que l'on retrouve sur le MacBook Pro 16". Découvrir de tels modules sur des ordinateurs d'entrée de gamme est inattendu, déconcertant presque... C'est en tout cas une très bonne nouvelle, même si certains troqueraient bien un peu des performances contre des capacités de stockages plus généreuses (ou en tout cas moins chères en ce qui concerne les options).

Test du SSD du MacBook Air M1 d'entrée de gamme

Écran et webcam

Autonomie

L'écran du MacBook Air est en progrès avec cette nouvelle génération : il respecte désormais l'espace de couleurs DCI-P3 plus riche que le standard sRGB. Cela lui permet de se rapprocher grandement de l'écran du MacBook Pro, qui est pratiquement identique : seule la luminance change, à 400 nits pour le MacBook Air contre 500 nits pour le MacBook Pro. Concrètement, la luminosité maximale de l'écran du MacBook Air est donc moins importante que celle du MacBook Pro, mais pas de manière forcément flagrante au premier abord (notre photo ci-dessous peine d'ailleurs à montrer la différence). Il faut avoir un usage dans des environnements très lumineux pour que les 500 nits du MacBook Pro représentent un argument de vente — pour beaucoup d'utilisateurs, 400 nits suffisent amplement.Pour ce qui est de la webcam, il n'y a malheureusement pas eu de changement notable. Malgré le nouveau processeur signal d'images (ISP) qui permet selon Apple d'améliorer la qualité de la vidéo de FaceTime — la caméra continue de plafonner à 720p avec une forte tendance à la bouillie de pixels dès que l'éclairage n'est pas optimal. Le nouveau système de micros permet d'obtenir un son plus clair (rien d'absolument transcendant toutefois), ce qui est toujours bon à prendre mais qui n'était pas forcément au premier rang des préoccupations des utilisateurs d'applications de visioconférence.C'était une des grandes avancées promises par le passage d'Apple à l'architecture ARM : le processeur étant bien moins gourmand en énergie, l'autonomie du MacBook Air et du MacBook Pro est en nette hausse. Officiellement, on passe de 11h à 15h sur le MacBook Air et de 10h à 17h sur le MacBook Pro. Comme souvent avec les estimations données par Apple, il est tout à fait possible d'atteindre de tels chiffres mais avec des utilisations très minimalistes : les résultats "dans la vraie vie" sont souvent bien inférieurs. Mais effectivement, on constate bien une explosion de l'autonomie par rapport aux Macs équipés de processeurs Intel.Soulignons que le MacBook Pro, qui était un peu à la traine sur le MacBook Air en autonomie, repasse très largement devant. Pour nous en convaincre, nous avons réalisé un petit test standardisé : l'écran réglé à 75% de sa luminosité maximale, Wi-Fi activé, Safari seul ouvert et une vidéo YouTube 1080p lancée en plein écran. Dans ces conditions, notre MacBook Air a tenu 9h22, ce qui est déjà impressionnant. Mais lorsque la batterie du MacBook Air s'est épuisée, celle du MacBook Pro était encore à 26% ! Finalement, le MacBook Pro a tenu 12h36 sur batterie dans le cadre de ce test. En abaissant un peu la luminosité de l'écran, les portables auraient pu aller bien plus loin... Alors que les batteries des MacBook Air et Pro n'ont pas changé de capacité, le gain en autonomie permis par le passage à l'architecture Apple Silicon est tout bonnement exceptionnel.

Chargeur USB-C 61 W (à gauche) — Chargeur USB-C 30 W (à droite)

Conclusion

Un petit mot sur la recharge : le MacBook Air est livré avec un chargeur USB-C de 30 W, alors que le chargeur du MacBook Pro, beaucoup plus volumineux, pointe à 61 W. Il faut 2h25 pour recharger intégralement le MacBook Pro. Pour le MacBook Air, il faut 2h45 avec le chargeur fourni, ou 2h17 avec le chargeur du MacBook Pro. Le chargeur de 30 W est donc sous-dimensionné et cela s'en ressent pour de courtes recharges : 30 minutes de charge permettent d'atteindre 23% avec le chargeur de 30 W fourni par défaut, ou 41% avec le chargeur de 61 W (vendu séparément à 75 € ). À la décharge d'Apple, le chargeur de 30 W est beaucoup plus compact et léger, ce qui est toujours appréciable en déplacement.On s'attendait à ce qu'Apple frappe fort pour ses premiers ordinateurs équipés d'un processeur conçu par ses soins. Objectif rempli : la puissance de la puce Apple M1 va au-delà des espérances à la fois en puissance et en consommation, ce qui est extrêmement prometteur pour la suite. Cette grosse évolution est d'autant plus appréciable qu'elle s'accompagne de l'adoption du Wi‑Fi 6 et de l'USB 4, les dernières normes de connectique sans fil et filaire pour une plus grande pérennité des machines. Les petites baisses des tarifs par rapport aux Macs équipés de processeurs Intel sont également appréciables.Les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini équipés de la puce Apple M1 sont indéniablement de très bonnes machines, que l'on peut conseiller les yeux fermés à une personne souhaitant un Mac portable ou de bureau plus ou moins d'entrée de gamme selon le modèle choisi. On ne peut toutefois qu'inviter à un peu de patience du côté logiciel : il faut laisser du temps aux différents éditeurs pour que leurs applications soient mises à jour pour un fonctionnement garanti sans accroc avec la nouvelle plateforme.Pour beaucoup d'utilisateurs, le choix entre le MacBook Air et le MacBook Pro risque d'être ardu. Le MacBook Air est plus léger, totalement silencieux et il intègre un clavier avec touches de fonctions physiques. Le MacBook Pro est un peu plus lourd, intègre un clavier avec Touch Bar (ce qui peut être aussi bien perçu comme un avantage ou un inconvénient selon les usages), peut ventiler lorsqu'il monte en puissance mais offre une puissance plus soutenue sur la durée, une autonomie supérieure, un écran un peu plus lumineux, ainsi que de meilleurs micros et haut-parleurs. Il est aussi plus cher, vendu à partir de 1 449 € contre 1 129 € pour le MacBook Air.Vous pouvez retrouver ces nouveaux Macs chez Apple ( MacBook Air Mac mini ) ainsi que chez certains revendeurs comme Amazon ( MacBook Air Mac mini ), la Fnac ( MacBook Air Mac mini ), Darty ( MacBook Air Mac mini ) ou encore Boulanger ( MacBook Air Mac mini ). Vous pouvez retrouver d'autres revendeurs et peut-être dénicher une petite offre promotionnelle sur notre comparateur de prix . Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation . En cas d'hésitation, de doute ou de besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur nos forums