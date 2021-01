L'iPad mini 6 prévu pour le printemps ?

Deux ans après la sortie de l'iPad mini 5 , l'iPad mini 6 s'apprêterait enfin à être présenté par Apple. Selon les sources du site japonais Macotakara , la sortie de la nouvelle petite tablette serait prévue pour le mois de mars. Elle serait équipée d'un écran d'une diagonale de 8,4", contre 7,9" aujourd'hui. Cette progression se ferait sans augmentation de la taille du châssis, simplement en rognant sur les marges autour de l'écran.Apple appliquerait ainsi à l'iPad mini le même principe que l'iPad Air 3, qui intègre une dalle de 10,5" dans un châssis de taille identique à celui de l'iPad 8 dont l'écran est de 10,2". C'est d'ailleurs le design de l'iPad Air 3 qui serait réutilisé par Apple pour l'iPad 9 , dont la sortie est également attendue cette année.Ce n'est pas la première fois qu'une augmentation de la taille de l'écran de l'iPad mini est évoquée. L'analyste Ming-Chi Kuo nous en parlait ainsi déjà l'année dernière, promettant alors . Une prévision raccord en terme de calendrier, mais pas en terme de diagonale. Cette grande différence de taille d'écran avancée par Ming-Chi Kuo faisait d'ailleurs penser à une révision bien plus ambitieuse avec un design bord-à-bord similaire à celui de l'iPad Air 4 ou de l'iPad Pro. La mise à jour promise par Macotakara est comparativement bien moins enthousiasmante.Quoi qu'il en soit, il est vivement conseillé d'attendre le printemps si vous comptez investir dans un petit modèle d'iPad. L'évolution de la taille de l'écran n'est pas la seule nouveauté attendue, et Apple devrait profiter de la mise à jour pour donner un coup de jeune à d'autres composants, notamment avec l'adoption d'un processeur plus récent que la puce Apple A12 du modèle actuel. Si vous ne comptez pas attendre, sachez qu'il y a régulièrement de petites promos chez les revendeurs sur certains modèles d'iPad mini : vous pouvez retrouver les meilleurs prix au quotidien sur notre comparateur de prix