iPhone 13 : encoche plus fine, caméras plates...

Après le retour aux bords plats de l'iPhone 12, Apple ne prévoirait pas de changement de design majeur pour son successeur. Il y aurait tout de même des évolutions distinctives pour l'iPhone 13, affirme le site japonais Macotakara . Grâce à une réorganisation des différents capteurs de Face ID, Apple parviendrait à réduire l'épaisseur — mais pas la largeur — de l'encoche (une rumeur qui n'est pas nouvelle ). Les futurs modèles d'iPhone seraient également très légèrement plus épais, de 0,26 mm très précisément. Les caméras arrières ne dépasseraient plus de leur emplacement, qui serait intégralement recouvert d'une couche de cristal de saphir — un changement que l'on pourrait découvrir en avant-première au printemps sur l'iPad Pro . L'emplacement des capteurs serait toujours protubérant, mais il n'y aurait plus de double protubérance avec les différents capteurs.Après un lancement décalé pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pour cause de crise sanitaire, Apple serait de retour à un rythme normal cette année et l'iPhone 13 et 13 Pro (ou 12s et 12s Pro selon la dénomination qu'Apple choisira) sont ainsi attendus pour le mois de septembre. Les rumeurs sont encore peu nombreuses, mais il est déjà question d'un écran LTPO permettant la mise en place de la technologie ProMotion sur les modèles Pro, d'un tout nouvel ultra grand-angle , de la généralisation du scanner LiDAR , de la prise en charge du Wi-Fi 6E , de modèles compatibles avec la 5G mmWave dans plus de pays ...