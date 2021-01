Du nouveau pour les AirPods en avril ?

Apple aurait du nouveau dans ses cartons pour les AirPods Pro au mois d'avril 2021, clament nos confrères de Macotakara . Le site japonais ne donne qu'un seul détail sur ces nouveaux modèles : le boîtier de recharge changerait légèrement de dimensions, passant de 45,2 mm x 60,6 mm à 46 mm x 54 mm. Un poil plus haut et un peu mois large, donc. L'épaisseur resterait quant à elle de 21 mm.Il y a déjà eu de multiples rumeurs concernant les AirPods pour cette année 2021 mais les allégations de Macotakara entrent en conflit avec certaines d'entre elles. Selon plusieurs sources, ce ne sont en effet par les AirPods Pro qui seraient revus au printemps mais les AirPods classiques... qui profiteraient de l'occasion pour prendre un design plus proche de celui des AirPods Pro , avec des tiges plus fines. Il a également été question plus d'une fois qu'Apple crée une version moins onéreuse des AirPods Pro qui serait dépourvue de technologie de réduction de bruit active : un peu comme des AirPods classiques, mais intra-auriculaires. Là aussi, plusieurs sources mentionnaient un possible lancement en début d'année 2021 pour ces AirPods "Lite".Concernant les AirPods Pro 2, le célèbre journaliste Mark Gurman évoquait plutôt un lancement pour la fin de cette année , précisant qu'Apple travaillait sur des modèles totalement dépourvus de tige externe à l'oreille. Il est donc possible que Macotakara ait de bonnes sources mais se soit mélangé les pinceaux au moment de leur interprétation. Tout semble en tout cas indiquer qu'il y aura un peu de mouvement dans la gamme au printemps et il peut donc être intéressant d'attendre un peu si vous comptez vous équiper mais que votre achat n'a rien d'urgent.