L'étrange rumeur d'un nouvel iPhone SE pour 2021

Toutes les rumeurs sont unanimes : il n'y aura pas de nouvel iPhone SE en 2021. Le modèle actuel, sorti en avril 2020 , est tout à fait actuel en terme de composants (la puce Apple A13 est encore très récente) et il n'y a pas de raison de le mettre à jour aussi tôt. Mais selon les sources asiatiques du site Macotakara , Apple aurait bien un nouvel iPhone SE de prévu pour le mois d'avril ! Stupeur et incompréhension.Nos confrères japonais ne donnent pas le moindre détail sur la mise à jour qu'ils évoquent, laissant le champ libre à toutes les interprétations. L'hypothèse la plus probable, si la rumeur relayée par nos confrères est bel et bien fondée, est qu'il ne s'agisse pas de l'iPhone SE tel qu'on le connaît aujourd'hui mais d'un nouveau modèle complémentaire : le fameux iPhone SE Plus qui reprendrait non pas le design de l'iPhone 8 mais de l'iPhone 8 Plus avec son grand écran de 5,5" au lieu de 4,7".En terme de tarif, ce grand modèle d'iPhone SE aurait du mal à s'intercaler entre le modèle de 4,7", aujourd'hui vendu à partir de 489 €, et l'iPhone XR qui démarre à 589 €, soit seulement 100 € de plus. L'analyste Ming-Chi Kuo, selon qui le projet d'iPhone SE Plus aurait été mis au placard, évoquait il y a un peu plus d'un an l'hypothèse d'un iPhone avec écran bord-à-bord mais sans Face ID, l'authentification biométrique se faisant grâce à l'intégration de Touch ID sur le bouton d'allumage du téléphone, comme sur l'iPad Air 4 . En bref, tout cela est particulièrement flou pour le moment...