Losing Alice, première série de l'année pour Apple TV+

Une nouvelle série va faire ses débuts sur Apple TV+ le vendredi 22 janvier :, un thriller psychologique co-produit par Apple des studios Dori Media en association avec HOT, qui diffuse déjà la série en Israël — un schéma que l'on a déjà vu pour la sériel'automne dernier. Écrite et réalisée par Sigal Avin, la série suit l'histoire d'Alice (Ayelet Zurer), une réalisatrice de 48 anset qui devient obsédée par une scénariste appelée Sophie (Lihi Kornowski) rencontrée dans un train ;Apple évoque une narration complexe faisant usage de flashbacks et de flash-forwards pour promener le spectateur dans le conscient et l'inconscient de la protagoniste.Les trois premiers épisodes de cette nouvelle production seront disponibles sur le service de streaming d'Apple le vendredi 22 janvier. Les cinq épisodes suivants seront ensuite diffusés de manière hebdomadaire.