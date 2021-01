Apple Car : un partenariat imminent pour Apple et Hyundai ?

Le projet d'Apple Car serait bien relancé et le constructeur sud-coréen Hyundai a confirmé la semaine dernière qu'Apple était entrée en contact avec lui dans l'objectif de nouer un partenariat pour la production de sa voiture électrique autonome. Selon le quotidien sud-coréen Korea IT News, cité par Reuters , les discussions entre Apple et Hyundai seraient bien plus avancées qu'on pourrait le croire : l'objectif serait de signer un accord d'ici le mois de mars 2021 et de lancer la production en 2024.Une « version bêta » de la voiture pourrait même être fabriquée dès 2022. Hyundai pourrait mettre à profit une usine de sa filiale Kia Motors située dans l'État américain de Géorgie, capable de produire jusqu'à 100 000 véhicules par an, et il est également question d'un investissement conjoint pour la création d'une nouvelle ligne de production aux États-Unis qui pourrait fabriquer jusqu'à 400 000 voitures par an.

Hyundai Kona

Ces allégations sont à prendre avec prudence, ni Apple ni Hyundai n'ayant confirmé l'information. Dans sa déclaration datant de la semaine dernière, Hyundai affirmait que rien n'était encore signé et précisait qu'Apple avait vraisemblablement contacté d'autres fabricants. Rien ne semble donc gravé dans le marbre pour le moment.