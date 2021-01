Un correctif à venir pour le Bluetooth des Macs M1

Certains utilisateurs des premiers Macs équipés de la puce Apple M1 rencontrent un problème avec la fiabilité de leur connexion Bluetooth, qui peut rencontrer de légers tressautements pouvant être particulièrement désagréables lorsque le périphérique utilisé est un casque audio, une souris ou un clavier. La source du bug a été identifiée, a confirmé Apple à Ian Bogost, journaliste de The Atlantic qui est lui-même touché par le problème : un correctif sera déployé dans une future mise à jour de macOS.Encore très récents, les Macs équipés de la puce Apple M1 souffrent de quelques petites difficultés d'adaptation logicielle ici et là. Par exemple, on attend aussi un correctif pour la prise en charge à la bonne résolution de certains écrans ultra-larges. Apple pourrait inclure ces correctifs dans la prochaine mise à jour de macOS, actuellement en version bêta , qui sera numérotée 11.2 et qui pourrait sortir dès la fin de ce mois ou au début du mois de février. Vous pouvez, si les derniers MacBook Air, MacBook Pro ou Mac mini vous font de l'oeil, retrouver notre test des Macs M1