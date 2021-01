Apple supprime l'application Parler de l'App Store

Le contrôle total exercé par Apple sur les applications présentes sur l'App Store fait débat depuis de nombreuses années. Ces derniers temps, ce sont les éditeurs et plateformes de jeux vidéo qui ont remis médiatiquement en cause l'hégémonie de l'App Store. Systématiquement ou presque, il a été question d'argent — la fameuse taxe de 30%, désormais réduite à 15% pour les petits développeurs — ou d'apparition de modèles économiques incompatibles avec le fonctionnement de la plateforme d'Apple, souvent dans des contextes très concurrentiels comme pour les plateformes de jeux vidéo en streaming qui se sont finalement lancées directement sur le web Le cas qui fait couler tant d'encre cette semaine est différent et s'inscrit dans une actualité extrêmement sensible aux États-Unis. Suite à l'assaut du Capitole des États-Unis survenu le 6 janvier 2021, il a été établi que l'application Parler, un réseau social similaire à Twitter rassemblant de nombreux utilisateurs de la frange la plus radicale de l'extrême droite américaine, avait été utilisée par de multiples protagonistes pour planifier et coordonner l'attaque de Washington et qu'elle servait toujours de forum permettant de faciliter d'autres activités dangereuses.Apple a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet et a logiquement établi que l'application n'était en l'état pas compatible avec les règles de l'App Store , qui prohibent notamment l'incitation de la violence tout en obligeant les applications hébergeant du contenu publié par leurs utilisateurs à mettre en place différents outils de modération. Le 8 janvier, Apple a donné 24 heures à Parler pour mettre en place une politique de modération sur son réseau social, dont la particularité est justement d'être sans filtre.Le dirigeant de Parler, John Matze, a sans surprise plutôt mal pris la requête d'Apple :, a-t-il notamment déclaré. Parler a bien mis en place une, mais Apple a semble-t-il senti une tentative de duperie et a hier fini par supprimer l'application de l'App Store. Dans un communiqué , Apple déclare notamment que, précisant que Parler pourra faire son retour si une mise à jour de l'app lui permet de revenir dans les clous. Notez que de son côté, Google s'était montré plus expéditif en suspendant Parler sans sommation dès le 8 janvier.Parler n'est donc plus disponible au téléchargement sur l'App Store d'Apple depuis le 10 janvier, mais cette mesure ne bloque que les nouveaux téléchargements et n'empêche pas les utilisateurs ayant l'application installée sur leur iPhone de continuer à s'en servir. Amazon s'est ainsi chargé de l'exécution finale en prenant la même décision pour l'accès de Parler à son service de cloud computing AWS. Tous les serveurs de Parler ont été déconnectés il y a quelques heures, rendant l'application totalement inopérante.