Sortie d'iOS 12.5.1 pour les anciens modèles d'iPhone et d'iPad

Une petite mise à jour d'iOS est disponible ce soir pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch qui ne prennent pas en charge iOS 13 ou une version plus récente. Il s'agit d'iOS 12.5.1, qui n'apporte pas de nouvelle fonctionnalité mais corrige un bug qui touchait l'outil de traçage du COVID-19 mis au point par Apple et Google, un petit mois après la sortie d'iOS 12.5 L'outil de traçage du COVID-19 qui est directement intégré à iOS n'est pas utilisé en France : cette mise à jour ne changera donc rien pour les utilisateurs français à moins qu'Apple n'ait profité de l'occasion corriger d'autres bugs sans communiquer sur le sujet. Cette nouvelle version est compatible avec l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPad Air, l'iPad Mini 2 et 3, ainsi que l'iPod touch de sixième génération.