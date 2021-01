Des ventes exceptionnelles pour les Macs M1 ?

L'industrie informatique connaît dans son ensemble une année exceptionnelle, fortement aidée par les mesures de confinement et de télétravail prises un peu partout dans le monde. Selon une étude réalisée par Gartner , les ventes d'ordinateurs auraient augmenté de 4,8% au niveau mondial sur l'année 2020, et même de 10,7% sur le seul quatrième trimestre.Dans ce contexte, Apple tirerait particulièrement bien son épingle du jeu et les Macs équipés de la puce Apple M1, commercialisés en novembre dernier , auraient été lancés pile au bon moment. Les ventes de Macs auraient crû de 22,5% sur l'ensemble de l'année, et de 31,3% sur le seul quatrième trimestre. La part de marché mondiale d'Apple aurait ainsi sensiblement progressé, passant de 7% en 2019 à 8,2% en 2020, et même à 8,7% sur le seul dernier trimestre.

Les ventes d'ordinateur au 4ème trimestre

Les ventes d'ordinateur sur l'année 2020

Bien sûr, il ne s'agit ici que d'estimations mais les analystes de Gartner nous donnent une petite idée d'ensemble du marché et de l'évolution d'Apple au sein de celui-ci. Nous aurons plus de détails sur les ventes des Macs équipés de la puce Apple M1 grâce à la prochaine présentation des résultats financiers trimestriels d'Apple : ils seront annoncés le 27 janvier.