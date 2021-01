Un écran UltraFine 31,5'' 4K OLED chez LG

Les écrans OLED sont désormais la norme sur les smartphones haut de gamme, et ils sont également répandus sur les téléviseurs de grande taille même s'ils ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Les tailles intermédiaires restent globalement exclues pour le moment, mais la donne commence à changer. Cette semaine, LG a pour la première fois annoncé l'arrivée cette année de téléviseurs OLED plus petits avec des modèles de 42" et 48" (la diagonale de 55" a longtemps été le minimum). Et pour les ordinateurs, LG a également présenté un écran UltraFine OLED 4K d'une diagonale de 31,5".Ce nouveau modèle couvre 99% de l'espace DCI-P3 et affiche fièrement un contraste de 1,000,000:1. C'est la particularité des dalles OLED : chaque pixel émettant sa propre lumière, les noirs sont totalement noirs avec une précision parfaite, contrairement aux dalles mini-LED où la désactivation du rétro-éclairage se fait par petites zones. L'écran dispose également d'une belle connectique avec un port USB avec Power Delivery (90 W), un port HDMI, deux ports DisplayPort, trois ports USB-A et une prise jack.LG n'a pour le moment annoncé ni date de commercialisation ni prix, qu'on imagine salé sans pour autant aller sur les platebandes du dispendieux Pro Display XDR d'Apple. Cet UltraFine OLED 4K n'entre pas dans les standards de résolution d'Apple, pour qui l'appellation "Retina" nécessite une densité de pixels supérieure (sur la gamme d'iMac, la définition 4K est utilisée sur les modèles d'une diagonale de seulement 21,5"). Apple ne commercialise plus les écrans UltraFine de LG même s'ils sont étrangement toujours référencés sur l'Apple Store, mais une édition OLED spécialement pensée pour le Mac ne serait pas de refus...