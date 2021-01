iPhone 12 : les aimants de MagSafe dangereux pour les pacemakers ?

Avec l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, Apple a intégré un petit cercle aimanté sur le dos de ses smartphones afin de faciliter l'alignement de périphériques et d'accessoires. La technologie MagSafe n'est pas très puissante, mais le magnétisme est tout de même suffisant pour maintenir l'iPhone à la verticale. Apple avait déjà communiqué sur les influences possibles de ces aimants, conseillant notamment de ne pas glisser des cartes souples non réutilisables (hôtels, transports, etc.) dans la coque au dos de l'iPhone. Mais aujourd'hui, la Heart Rhythm Society alerte sur un problème potentiel beaucoup plus dangereux : les interférences avec les appareils médicaux.Les chercheurs de l'organisation à but non lucratif ont tout simplement placé un iPhone 12 contre le coeur d'un patient équipé d'un défibrillateur automatique implantable... provoquant l'arrêt instantané du fonctionnement de l'appareil. Le phénomène a pu être reproduit plusieurs fois — et le patient va bien.Une simple recherche dans les informations de sécurité de l'iPhone disponibles sur le site d'Apple permettent de trouver que, mais cet avertissement concerne tous les modèles. Apple donne une précision pour l'iPhone 12 :. Le test réalisé par la Heart Rhythm Society tend à démontrer le contraire. Il est donc très vivement déconseillé aux personnes équipées de stimulateurs cardiaques ou de défibrillateurs de placer un iPhone 12 dans une poche supérieure de chemise ou dans la poche intérieure d'une veste.