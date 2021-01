Avec Alder Lake, Intel s'attaque aux puces ARM d'Apple

Intel a profité du CES, célèbre salon qui a normalement lieu à Las Vegas mais qui se passe cette année en virtuel, pour commencer à lever le voile sur son architecture Alder Lake. Il s'agit de la douzième génération de processeurs Core, qui sera disponible d'ici la fin de cette année 2021. Cette nouvelle génération de puces ne concernera probablement pas Apple, qui conçoit désormais ses propres puces ARM et dont la puce Apple M1 fait déjà des étincelles dans les premiers Macs à en être équipés, mais elle prend un virage intéressant pour Intel qui est désormais concurrent direct.Les puces Alder Lake sont gravées à une finesse de 10 nanomètres, avec une architecture « améliorée » et des performances en hausse. Tous les détails ne sont pas encore connus, mais Intel a fait une annonce majeure : cette nouvelle génération va utiliser un procédé similaire à la technologie big.LITTLE d'ARM avec des coeurs dédiés aux hautes performances (Golden Lake) et des coeurs peu puissants (Gracemont) dédiés aux économies d'énergie.Cette stratégie sera étendue à l'ensemble des processeurs, mobiles comme de bureau. Intel reproduit ici un schéma bien connu sur les processeurs ARM, dont l'application par Apple sur la puce M1 , qui contient quatre coeurs performants et quatre coeurs économes en énergie, contribue fortement à la grande hausse de l'autonomie des derniers modèles de MacBook Air et de MacBook Pro. Le projet Apple Silicon rebat les cartes mais Intel ne compte pas se laisser faire.