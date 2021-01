Des dimensions réduites pour l'iPad Pro de 2021 ?

À l'approche de la présentation de l'iPad Pro de 2021, qui est attendue pour le printemps , le site MySmartPrice partage une série de rendus 3D issus d'un fichier CAD qui pourrait être utilisé par les accessoiristes pour mettre au point les coques et étuis adaptés aux nouveaux modèles. Selon ce fichier, qui prétend nous montrer l'iPad Pro 11" de 2021 sous toutes ses coutures, les dimensions de la future tablette seraient de 245,74 x 176,61 mm, contre 247,6 x 178,5 mm pour le modèle actuel, l'épaisseur restant de 5,9 mm. Apple serait donc parvenue à réduire la marge autour de l'écran d'un petit millimètre de chaque côté de la tablette.Pour le reste, le rendu ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle actuel, à une différence près : on ne compte que huit trous pour chaque haut-parleur, contre douze actuellement, et ces derniers sont positionnés plus près du centre de la tranche de la tablette. Apple semble donc avoir revu le système de son de l'iPad Pro, sans que l'on en sache plus pour le moment.La publication de MySmartPrice ne mentionne que l'iPad Pro 11" et pas le modèle 12,9", qui pourrait selon une rumeur être légèrement plus épais que la génération actuelle à cause de l'adoption d'un écran mini-LED. Au programme de l'iPad Pro 2021 et outre l'écran mini-LED, on devrait principalement découvrir la puce Apple A14X ou A14Z (une déclinaison plus musclée de la puce Apple A14 déjà connue sur l'iPhone 12 et l'iPad Air 4) ainsi qu'un modem 5G sur les modèles cellulaires.