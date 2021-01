Les capteurs d'empreintes intégrés s'améliorent

Si certaines avancées technologiques s'imposent rapidement comme des évidences, ce n'est pas le cas de l'authentification biométrique par reconnaissance faciale mise en place par Apple au sein de l'iPhone X en 2017. Les capteurs d'empreintes digitales n'ont jamais été abandonnés par certains fabricants et ils ont évolué pour s'adapter aux écrans bord-à-bord en s'installant directement sous la dalle, fonctionnant à travers l'écran.Les capteurs de ce type, optiques ou ultrasoniques, ont réellement commencé à se démocratiser entre 2019 et 2020 et ils sont progressivement améliorés par leurs fabricants. Qualcomm vient ainsi de présenter son 3D Sonic Sensor de deuxième génération qui offre une surface de 8 x 8 mm, contre 4 x 9 mm pour la première génération. Grâce à sa surface accrue de 77% et une plus grande capacité de calcul, il promet une reconnaissance d'empreinte et donc un déverrouillage 50% plus rapide. Ce nouveau capteur de Qualcomm sera commercialisé dès ce début d'année 2021, et des rumeurs s'attendent à une intégration dans les Galaxy S21 de Samsung qui doivent être annoncés cette semaine.Les capteurs d'empreintes digitales directement intégrés à l'écran ont l'avantage de permettre aux fabricants de réduire le nombre de capteurs frontaux (qui peuvent se limiter à la simple webcam que certains essaient tant bien que mal de dissimuler) et ils permettent également une authentification biométrique lorsque l'utilisateur porte un masque, là où Face ID échoue la plupart du temps.La rumeur d'un possible retour de Touch ID sur l'iPhone est de plus en plus insistante, mais pas à travers l'écran : Apple pourrait l'intégrer au bouton d'allumage du téléphone, comme cela déjà été fait sur l'iPad Air 4 l'année dernière. Il est pour l'instant uniquement question d'un modèle d'entrée de gamme qui ferait une croix sur Face ID pour des questions de coût, et pas d'une généralisation à l'ensemble de la gamme en complément de Face ID.