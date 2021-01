Apple va faire une annonce ce mercredi 13 janvier

Mise à jour 17:52 :

Dans un tweet annonçant cette interview, CBS This Morning parle d'une « nouvelle initiative majeure ».

Apple ade prévue pour ce mercredi 13 janvier, a promis la présentatrice Gayle King de CBS This Morning., a-t-elle déclaré sans en dire plus. CBS a diffusé un extrait d'une interview avec Tim Cook dans laquelle le patron d'Apple s'exprime sur l'attaque du Capitole survenue la semaine dernière, déclarant en substance queau sujet de la responsabilité de Donald Trump. Selon Gayle King, cette interview a été enregistrée dans le cadre de l'annonce prévue ce mercredi — ce sujet d'actualité n'a pu être évité mais il ne s'agirait donc pas de l'objet principal de l'échange.Apple aurait donc une annonce importante et inhabituelle à nous faire. Pourrait-il y avoir un lien avec la pandémie de COVID-19 ou la politique américaine ? Aucune information n'a pour le moment filtré et beaucoup d'hypothèses sont donc possibles. Notons que l'interview a été réalisée dans un Apple Store, alors que beaucoup de boutiques d'Apple sont actuellement fermées. S'agit-il d'un indice ? Nous sommes également en pleine semaine du CES, plus grand salon électronique mondial, et Apple aime court-circuiter la communication de ses concurrents à ce moment-là... Rendez-vous demain !