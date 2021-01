La recharge du passe Navigo avec l'iPhone est disponible

Île-de-France Mobilités avait promis un lancement le 20 janvier. Ce sera finalement avec une semaine d'avance : l'application ViaNavigo a été mise à jour ce matin, rebaptisée Île-de-France Mobilités pour l'occasion, et elle permet désormais la recharge du passe Navigo par l'iPhone, grâce à la puce NFC du smartphone d'Apple. Pour cela, il suffit de poser son passe sur le dos de l'iPhone lorsque l'application vous le demande au moment de la recharge de votre forfait. Le système requiert un iPhone 7 au minimum, et iOS 13 ou 14. Notez que les iPhone XS, XS et XS Max sont étrangement incompatibles pour le moment, mais l'application précise qu'ils seront pris en chargeCette nouveauté est la bienvenue pour réduire les files d'attente aux automates, mais elle ne permet pour le moment que d'acheter des titres (journalier, hebdomadaire, mensuel ou des tickets à l'unité pour les cartes Navigo Easy) et pas de valider ces derniers sur les bornes à l'entrée des stations ou des bus. Île-de-France Mobilités prévient bien d'offrir cette possibilité et de permettre aux utilisateurs d'iPhone d'utiliser leur passe Navigo de la même manière qu'Apple Pay, mais l'accord avec Apple ne serait pas encore tout à fait finalisé. Selon Le Parisien, cela pourrait se faire dès le mois de février