Apple Car : Apple aurait voulu racheter la startup Canoo

Apple se serait fortement intéressée à la startup californienne Canoo dans le cadre de son projet d'Apple Car , affirment nos confrères de The Verge . Canoo a développé une plateforme de véhicule électrique, au sens propre : surnommée le "skateboard", elle intègre plus d'électronique que celle des autres fabricants et permet une plus grande flexibilité dans le design de l'habitacle. À partir de cette plateforme, il est possible de développer plusieurs types de véhicules électriques, de la voiture individuelle à la camionnette de livraison.Canoo, fondé en 2017, était en difficultés financières après avoir perdu 182,3 millions de dollars en 2019 en travaillant sur son premier prototype de véhicule électrique. Canoo cherchant alors un investisseur, les discussions avec Apple seraient tombées à point nommé en début d'année dernière. Les deux entreprises auraient toutefois eu des objectifs différents, Canoo ayant besoin d'argent à court terme et ne souhaitant vraisemblablement pas être racheté. La startup est finalement parvenue à trouver d'autres sources de financement privées et a annoncé en février un partenariat avec Hyundai pour le développement de ses premières voitures. C'est justement avec Hyundai qu'Apple serait en train de s'acoquiner dans l'objectif de lancer son premier véhicule en 2024...