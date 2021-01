StudioDock, un stand tout-en-un pour l'iPad Air et Pro

L'accessoiriste Kensington a profité du CES pour présenter un intéressant support destiné aux utilisateurs de l'iPad Air 4 ou des iPad Pro 11" ou 12,9". Le StudioDock utilise les aimants situés au dos des tablettes pour les maintenir attachées magnétiquement, en mode portrait ou paysage avec un système rotatif pour passer de l'un à l'autre facilement.Le stand dispose sur son pied de deux emplacements pour recharger par induction l'iPhone (7,5 W) et le boîtier des AirPods (5 W). Un accessoire optionnel pour la recharge de l'Apple Watch sera également proposé. La recharge de l'iPad se fait via un port USB-C (37,5 W) et le support intègre également un lecteur de cartes SD, trois ports USB-A, un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet et une prise jack.L'ensemble rappelle un peu le pied de l'iMac, qu'on imaginerait d'ailleurs bien être mis à profit pour intégrer une plateforme de recharge sans fil. Pour l'instant, Kensington n'a annoncé ni tarif ni date de lancement mais a mis en place une page de présentation sur laquelle on peut s'inscrire pour obtenir ces informations dès qu'elle seront disponibles.