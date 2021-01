Apple lance des initiatives pour l'équité raciale et la justice

En juin dernier, Tim Cook avait annoncé la mise en place d'un fonds de 100 millions de dollars destiné à la lutte contre le racisme. Après un teaser enthousiaste de CBS qui a nourri les spéculations ces dernières heures, Apple a finalement annoncé la mise en place de projets dans le cadre de cette initiative, citée sous le sigle de REJI pour. Dans un communiqué de presse , Apple a présenté trois projets majeurs.Le premier consiste en une contribution de 25 millions de dollars pour le lancement du Propel Center , undestiné à la communauté des universités traditionnellement noires . Le projet comportera une plateforme virtuelle ainsi qu'un bâtiment physique au sein de l'Université d'Atlanta. Le second concerne le lancement d'uneà Detroit. Lancés en collaboration avec la Michigan State University, les cours mis en place par Apple dans le courant de cette année aideront les jeunes entrepreneurs, créateurs et développeurs majoritairement noirs à lancer leurs applications et leurs entreprises. Le troisième, plus indirect, consiste à soutenir financièrement les entrepreneurs issus de minorités ethniques : Apple va ainsi investir 10 millions de dollars dans Harlem Capital et 25 millions de dollars dans le Clear Vision Impact Fund de Siebert Williams Shank. Apple a également annoncé une contribution The King Center, une organisation non gouvernementale oeuvrant pour le changement social non violent.

Rendu du Propel Center

