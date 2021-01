Un onglet caché pour les futurs AirTags sur iOS 14.3

L'interface de l'application Localiser dédiée aux AirTags avait déjà été éventée par MacRumors en septembre 2019, et nous pouvons désormais confirmer que les visuels diffusés à l'époque étaient bien authentiques. Nous devons remercier David Chu sur Twitter pour cette découverte : sur iOS 14.3 , il suffit d'entrer "findmy://items" sur la barre de recherche de Safari pour être automatiquement redirigé vers un onglet caché de l'application Localiser permettant de suivre les objets du quotidien.Cette nouveauté logicielle n'est pas fonctionnelle faute d'accessoire compatible, mais on peut découvrir deux options : l'ajout d'un objet à suivre, et l'identification d'un objet trouvé. L'interface de la recherche d'objets nous dévoile une information importante : Apple mentionnant, il y a de fortes chances que les fabricants tiers puissent intégrer une solution équivalente aux AirTags directement au sein de leurs produits.Apple ne fait pas mention des AirTags sur ces trois panneaux cachés, mais c'était auparavant bien le cas sur la découverte identique (mais à un stade moins avancé du développement) de MacRumors : on pouvait alors découvrir la mention, B389 étant le nom de code des futurs AirTags dont le nom commercial a été dévoilé par erreur par Apple en avril dernier.Rappelons que les AirTags sont de petits traqueurs de forme circulaire destinés à la géolocalisation d'objets . Leur existence a été détectée de multiples fois au sein d'iOS l'année dernière, mais leur officialisation est toujours attendue. Selon les dernières rumeurs, la présentation des AirTags pourrait avoir lieu au printemps , à l'occasion de la première conférence Apple de l'année.