Un chargeur MagSafe deux-en-un chez Belkin

Belkin avait dévoilé une station de recharge trois-en-un à l'occasion de la présentation de l'iPhone 12 en octobre dernier. Vendu 139,95 dollars sur l'Apple Store américain , il n'est étrangement pas référencé en France où c'est un autre modèle plus simple, sur lequel l'iPhone et l'Apple Watch ne sont pas suspendus, qui est affiché (mais indisponible) à 129,95 € . Cette semaine, Belkin a profité du CES pour annoncer un nouveau modèle de chargeur BOOST↑CHARGE Pro, cette fois deux-en-un pour une utilisation avec l'iPhone et le boîtier des AirPods, sans emplacement pour l'Apple Watch.Il est possible d'utiliser ce chargeur de Belkin pour attacher magnétiquement l'iPhone en mode portrait ou paysage. L'accessoire étant certifié "Made for MagSafe", il peut recharger l'iPhone avec une puissance de 15 W, contre 7,5 W pour un modèle similaire non certifié aussi dévoilé par Satechi cette semaine. Alors que la version de Satechi coûte 59,99 dollars et sera disponible en février, le modèle réalisé dans les règles de l'art par Belkin coûtera 99,99 € en blanc ou en noir mais sa date de commercialisation n'a pas encore été communiquée. Décidément...