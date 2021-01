LG va vendre un smartphone avec un écran... enroulable

Un nouveau type de smartphones va faire son apparition en 2021 : après les écrans pliables (ou pliants selon la terminologie choisie), LG s'attaque aux écrans enroulables ! La démonstration a été extrêmement courte à l'occasion du CES 2021, mais le fabricant coréen a réussi à captiver l'audience en seulement cinq secondes avec un smartphone dont l'écran se déroule et s'enroule sur lui-même, de manière mécanique et motorisée. Il ne s'agit pas d'un montage mais d'un prototype qui a vocation à être commercialisé :, a confié un représentant de LG à Nikkei Asia . Le LG Rollable est développé en partenariat avec le chinois BOE.LG n'a pas donné la moindre spécification technique et le prix du smartphone est également tenu secret. Comme pour les smartphones pliables, il faut s'attendre à une production relativement confidentielle et une tarification salée, réservant l'objet aux passionnés de technologie. Du côté d'Apple, les ingénieurs de Cupertino planchent bien sûr de nombreuses possibilités — on le voit régulièrement au travers des brevets déposés par l'entreprise — mais l'iPhone devrait en rester aux écrans plats traditionnels pendant encore plusieurs années.