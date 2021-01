Nouvelles bêtas pour macOS 11.2, iOS 14.4, watchOS 7.3...

Près d'un mois après la sortie des précédentes versions bêtas et une petite pause pour les fêtes de fin d'année, une nouvelle fournée a été dévoilée par Apple hier soir. On retrouve donc les deuxièmes versions de travail de d'iOS 14.4, macOS 11.2, watchOS 7.3 et tvOS 14.4. Comme d'habitude, Apple ne donne pas le moindre détail sur le contenu de ces mises à jour, précisant seulement qu'elles apportentC'est souvent après coup qu'on se rend compte des changements qui ont été discrètement apportés par Apple au sein de ses systèmes. Par exemple, iOS 14.4 permettra d'exploiter la puce Apple U1 du HomePod mini pour le transfert de musique de l'iPhone à l'enceinte. Et hier, nous avons pu découvrir un mois après sa sortie qu'iOS 14.3 apportait la prise en charge des futurs AirTags et de nouvelles fonctionnalités de géolocalisation d'objets pour l'application Localiser. Les versions finales d'iOS 14.4, macOS 11.2, watchOS 7.3 et tvOS 14.4 sont attendues dans les prochaines semaines, sans doute dans le courant du mois de février.