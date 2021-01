Apple M1 : Apple pourrait bloquer les apps iOS non officielles

Sur les récents Macs équipés d'une puce Apple M1 , il est possible de lancer des applications iOS qui s'adaptent alors plus ou moins bien à une utilisation au clavier et à la souris. Lors de la publication de leurs applications sur l'App Store, les développeurs ont le choix d'activer ou non cette possibilité et certains choisissent de bloquer leur disponibilité des apps sur le Mac App Store lorsqu'ils jugent que l'expérience utilisateur ne sera pas suffisamment satisfaisante.Il est cependant possible de contourner cette limitation avec une petite bidouille permettant d'installer les apps concernées manuellement. Pour cela, il faut récupérer le fichier .ipa de l'application téléchargée avec son propre identifiant Apple sur iOS grâce à un outil comme iMazing . Il est alors possible de l'ouvrir sur le Mac ! Bonjour Netflix, Spotify, YouTube...

Capture par 9to5Mac

Apple a jusqu'ici fermé les yeux sur cette pratique, mais la fête est peut-être bientôt finie. Dans la dernière version bêta de macOS 11.2 , nos confrères de 9to5Mac ont repéré l'implémentation d'un système permettant de bloquer les applications iOS qui n'ont pas été téléchargées directement sur le Mac App Store. Il n'est pas actif, mais Apple se réserve donc la possibilité de mettre fin à cette pratique à tout moment.